Антон Слепышев и Сергей Андронов привезли Кубок Гагарина в Пензу

Нападающие ЦСКА Антон Слепышев и Сергей Андронов привезли Кубок Гагарина в свой родной город — Пензу, информирует пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».
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Завтра, 3 июня, Кубок Гагарина с 17 до 19 часов будет выставлен в СЗК «Дизель-Арена», где сфотографироваться с ним, а также получить автографы Сергея Андронова и Антона Слепышева сможет любой желающий.
Посмотреть фото можно на странице ЦСКА в «Твиттере».
Ранее стало известно, что капитан московского клуба Андронов подписал новый контракт, рассчитанный на три сезона.
В сезоне-2018/19 ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном матче подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).
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