Биннингтон — о проигрыше со счётом 2:7: идеально ничего никогда не получается

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон прокомментировал игру команды в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:7).



«Иногда всё просто идёт не твоему сценарию. Серия длинная. Мы уже зашли далеко, поэтому соберёмся и покажем себя в следующем матче. Это финал Кубка Стэнли, тут есть за что играть. Мы будем готовиться так же, как раньше. Будем верить в себя и партнёров. Надо делать свою работу и просто справляться с трудностями. Идеально ничего никогда получаться не будет. Происходят и такие вещи», — приводит слова Биннигтона официальный сайт НХЛ.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.