«Торонто» ведёт переговоры с «Аризоной» по обмену Марло

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло может продолжить карьеру в «Аризоне Койотс». Об этом информирует североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Ранее он сообщал о переговорах с участием канадского клуба и «Лос-Анджелес Кингз».



«Аризона» и «Торонто» разговаривали относительно будущего Марло. Мне кажется, что «кленовые листья» должны включить в сделку премиальный актив, чтобы «койоты» были более заинтересованными в этом обмене», — написал Лебрюн в своём «твиттере».

В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.