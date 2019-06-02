«Торонто» ведёт переговоры с «Аризоной» по обмену Марло
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло может продолжить карьеру в «Аризоне Койотс». Об этом информирует североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Ранее он сообщал о переговорах с участием канадского клуба и «Лос-Анджелес Кингз».
«Аризона» и «Торонто» разговаривали относительно будущего Марло. Мне кажется, что «кленовые листья» должны включить в сделку премиальный актив, чтобы «койоты» были более заинтересованными в этом обмене», — написал Лебрюн в своём «твиттере».
В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.
Лебрюн: «Торонто» и «Лос-Анджелес» ведут переговоры по обмену Марло
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