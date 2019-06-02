Перрон: без Биннингтона «Сент-Луис» вообще не вышел бы в плей-офф

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал поражение со счётом 2:7 в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Голкипер «блюзменов» Джордан Биннингтон пропустил пять шайб, после чего был заменён на Джейка Аллена.



«Давайте не будем винить Биннингтона. Если бы не он, нас бы не было в финале, а то и вообще в плей-офф. Такие провалы случаются, как бы тебе ни хотелось иного. Надо выкинуть это поражение из головы и выйти хорошо готовыми на следующий матч", — цитирует хоккеиста официальный сайт лиги.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.