Дебраск: я бы точно ненавидел Маршана, играй мы в разных командах

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск поделился мнением об одноклубнике — форварде Брэде Маршане.



«Брэд мне запомнился с самого первого тренировочного лагеря. Как он работает, как готовится к матчам — от растяжки до затачивания коньков, обматывания клюшки и других деталей. Здорово, когда такой игрок выступает в твоей команде. Да, вокруг его персоны много шума в соцсетях. Но мне он всегда нравился, во многом потому, что я рос фанатом «Брюинз». Хотя, конечно, если бы я играл против Маршана, то точно бы его ненавидел», — цитирует Дебраска официальный сайт НХЛ.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.