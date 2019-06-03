Илья Ковальчук посоветовал россиянам не пить много пива в отпуске

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал фотографию семейного отпуска и пожелал россиянам не пить много пива в отпуске.
«Всем хорошего лета! P. S. В отпуске много пива не пейте», — написал Ковальчук.
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Ильи Ковальчука.
Ковальчук ранее попал в скандальную ситуацию, когда после общекомандного ужина в ресторане Братиславы во время ЧМ-2019 заявил, что пиво помогает ему восстановиться. По сообщениям словацких СМИ, после победы в матче с командой Чехии российские хоккеисты на командном ужине выпили 160 бокалов пива перед решающими матчами мирового первенства. Российский боец ММА, бывший чемпион промоушена Bellator Александр Шлеменко обвинил Илью в пропаганде нездорового образа жизни.
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