Илья Ковальчук посоветовал россиянам не пить много пива в отпуске

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук опубликовал фотографию семейного отпуска и пожелал россиянам не пить много пива в отпуске.

«Всем хорошего лета! P. S. В отпуске много пива не пейте», — написал Ковальчук.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Ильи Ковальчука.

Ковальчук ранее попал в скандальную ситуацию, когда после общекомандного ужина в ресторане Братиславы во время ЧМ-2019 заявил, что пиво помогает ему восстановиться. По сообщениям словацких СМИ, после победы в матче с командой Чехии российские хоккеисты на командном ужине выпили 160 бокалов пива перед решающими матчами мирового первенства. Российский боец ММА, бывший чемпион промоушена Bellator Александр Шлеменко обвинил Илью в пропаганде нездорового образа жизни.

Ковальчук — о пивном ужине: обыграли чехов, поехали в ресторан