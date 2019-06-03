Лямин — о «Динамо»: рад пополнить ряды легендарной московской команды

Защитник московского «Динамо» Кирилл Лямин прокомментировал переход в стан бело-голубых.

«Очень рад, что тренерский штаб и руководство сделали мне предложение пополнить ряды легендарной московской команды, на которое я с радостью откликнулся. «Динамо» Москва — это тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи и стремится к их реализации.

Состав команды еще укомплектовывается, но наверняка многие ребята уже будут знакомы друг с другом, в том числе и я. Узнаем после оглашения всех игроков. Цель на сезон? Быть на 100% готовым к выполнению тренерских установок и задач на протяжении всего сезона», — цитирует Лямина официальный сайт московского клуба.

В минувшем сезоне Лямин защищал цвета «Автомобилиста», в составе которого забросил две шайбы и оформил пять голевых передач в 43 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+6». В плей-офф результативными действиями не отметился, однако завершил кубковый этап с показателем полезности «+4». Сезон-2017/18 Кирилл также провёл в составе клуба из Екатеринбурга.