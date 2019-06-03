Олимпийский чемпион хочет вернуть времена, когда «Сокол» работал лучше ЦСКА

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о развитии хоккея в Украине.
«В последнее время всё чаще бываю в столице Украины и вижу, что такое желание в стране начинает появляться. Как раз в эти дни в Киеве, а также в Европе и Северной Америке открываю свой благотворительный фонд „Хоккей Алексея Житника“. Прежде всего будем помогать детям — с экипировкой, организацией турниров. Суперцель фонда — вернуть времена, когда в элите европейского хоккея было не меньше пяти представителей Украины, а „Сокол“ в чём-то работал даже лучше, чем сам ЦСКА.
Президент „Донбасса“ Борис Колесников, который в трудные годы буквально спас украинскую „шайбу“, недавно сравнил Одессу с городами Флориды, где четверть века назад не знали о хоккее, а сегодня там выступает один из лучших клубов в мире — «Тампа». Хорошее, амбициозное сравнение, хотя в Одессе сегодня по сути лишь два небольших катка.
Вообще в спорте самое главное — амбиции. Если у новых властей они есть, готов работать в хоккее Украины", — цитирует Житника Russia-Hockey.
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