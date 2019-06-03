Вице-президент НХЛ: когда Гритти бегал голышом – разве это было не весело?

Вице-президент Национальной хоккейной лиги Стив Мейер рассказал о концепции развлечений.



«С лозунгом «давайте проведём матч, чтобы его было интересно смотреть» НХЛ всегда справлялась и так. Моя задача – вывести на новый уровень зрелищность и упоминаемость. Мантра, с которой я живу каждый день, «Давайте сделаем каждый следующий матч круче предыдущего».



В хоккей играют на льду, он такой, какой есть. Но что нужно сделать, чтобы в новости попадало ещё и то, что происходит вокруг игры? Об игре люди будут говорить в любом случае. Но как сделать, чтобы они ещё говорили: «Ты видел, сколько народу собралось вчера на Маркет-Стрит? А эту девочку Лейлу в Сент-Луисе видел? А ещё на матче были актёры Джон Хэмм и Дженна Фишер! И ещё квотербек «Канзас-Сити Чифс», который заглотил банку пива!». Мы, естественно, не просили Патрика Махомса заглатывать пиво, но мы пригласили его на матч финала. И это то, о чем люди на следующий день будут говорить в офисе возле кулера с водой.



Когда они видят, что у нас выступает группа с песней, которая на Spotify была скачана 332 миллиона раз, или что рядом с ареной на улице тусуются 20 тысяч человек, то про себя невольно подумают: «Какое же крутое было событие!». Как только вбрасывается шайба – я не вмешиваюсь. Это не моя работа. Но я хочу, чтобы как можно больше людей эту игру увидели. Скажем, Гритти (талисман «Филадельфии Флайерз». — Прим. «Чемпионата»), который перед матчем «Стадионной серии» спустился на лед с крыши, а потом бегал по полю голышом – разве это было не весело? Я хочу, чтобы после таких мероприятий мы были в заголовках первых полос газет, понимаете? Не где-то в глубине газеты, а на самом видном месте», – цитирует Мейера официальный сайт НХЛ.

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