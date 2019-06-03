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Хайнен: Маршан входит в тройку лучших игроков НХЛ

Хайнен: Маршан входит в тройку лучших игроков НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Дэнтон Хайнен высоко отозвался о партнёре по атаке Брэде Маршане.

«Брэд однозначно MVP, какие тут могут быть сомнения? На мой взгляд, он сейчас входит в тройку лучших игроков лиги. И я прекрасно понимаю, почему его не любят и не любили бы даже наши ребята. Потому что он играет на грани. Что для нас хорошо, потому что это выводит соперников из равновесия», – цитирует Хайнена официальный сайт НХЛ.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.

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Судьи не оценили.
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