Хайнен: Маршан входит в тройку лучших игроков НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Дэнтон Хайнен высоко отозвался о партнёре по атаке Брэде Маршане.



«Брэд однозначно MVP, какие тут могут быть сомнения? На мой взгляд, он сейчас входит в тройку лучших игроков лиги. И я прекрасно понимаю, почему его не любят и не любили бы даже наши ребята. Потому что он играет на грани. Что для нас хорошо, потому что это выводит соперников из равновесия», – цитирует Хайнена официальный сайт НХЛ.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.