Бортуццо: нужно, чтобы отчаяние стало помощником «Сент-Луиса»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Роберт Бортуццо поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1-2). Четвёртый матч противостояния состоится 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

«Мы знаем, как непросто даются победы на этом этапе сезона, поэтому нам нужно бережнее относиться к каждому шансу, к каждой минуте, проведённой на льду. Нужно представить, что нам некуда отступать, чтобы отчаяние стало нашим помощником», — цитирует Бортуццо официальный сайт НХЛ.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.