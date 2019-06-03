Бортуццо: нужно, чтобы отчаяние стало помощником «Сент-Луиса»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Роберт Бортуццо поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1-2). Четвёртый матч противостояния состоится 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
«Мы знаем, как непросто даются победы на этом этапе сезона, поэтому нам нужно бережнее относиться к каждому шансу, к каждой минуте, проведённой на льду. Нужно представить, что нам некуда отступать, чтобы отчаяние стало нашим помощником», — цитирует Бортуццо официальный сайт НХЛ.
В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон» обыграл на выезде «Сент-Луис» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.
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