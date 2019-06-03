В «Локомотиве» заявили, что их официальный магазин работает без летних каникул

В официальном «твиттере» «Локомотива» появилось сообщение, что клубный официальный магазин работает без летних каникул.
«Наш официальный магазин работает без летних каникул! Крутые фирменные бейсболки — это то, без чего нельзя обойтись в самую жаркую пору года», — сказано в сообщении в официальном аккаунте ярославского клуба.
Напомним, что 1 июня 2019 года в ЦСКА объявили об уходе клубного интернет-магазина на летние каникулы. Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).
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