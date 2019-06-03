Евгений Мозер стал игроком «Автомобилиста»

«Автомобилист» подписал односторонний контракт сроком на один год с нападающим Евгением Мозером, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.

Евгений родился 18 мая 1993 года в Омске и является воспитанником “Авангарда”. Профессиональную карьеру начинал в “Омских Ястребах”, с которыми в 2013 году выиграл Кубок Харламова. В том же сезоне нападающий стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира и дебютировал в КХЛ. В 2014 году перешёл в нижегородское “Торпедо”, за которое выступал четыре года.

26-летний нападающий минувший сезон провёл в московском «Динамо», сыграл в 66 матчах и набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «-6». 31 мая 2019 года московское «Динамо» расторгло контракт с хоккеистом.