Евгений Мозер стал игроком «Автомобилиста»
«Автомобилист» подписал односторонний контракт сроком на один год с нападающим Евгением Мозером, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.
Евгений родился 18 мая 1993 года в Омске и является воспитанником “Авангарда”. Профессиональную карьеру начинал в “Омских Ястребах”, с которыми в 2013 году выиграл Кубок Харламова. В том же сезоне нападающий стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира и дебютировал в КХЛ. В 2014 году перешёл в нижегородское “Торпедо”, за которое выступал четыре года.
26-летний нападающий минувший сезон провёл в московском «Динамо», сыграл в 66 матчах и набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «-6». 31 мая 2019 года московское «Динамо» расторгло контракт с хоккеистом.
Московское «Динамо» расторгло контракты с Мозером и Закриссоном
- 3 июня 2019
-
13:11
-
13:01
-
12:33
-
12:30
-
12:05
-
11:50
-
11:26
-
11:15
-
10:56
-
10:31
-
10:15
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
08:33
-
08:15
-
08:00
-
07:15
-
04:54
-
03:57
- 2 июня 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
22:42
-
21:52
-
21:41
-
20:54
-
20:34
-
19:54
-
19:41
-
18:58
-
18:39
-
17:56
-
17:47
-
16:59
Партнерский контент