Главный тренер «Сент-Луиса» ошибся в статистике результатов команды

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1-2). Четвёртый матч противостояния состоится 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
«Возможно, у ребят присутствует некоторое раздражение от того, что не всё получается. Продолжать какой-либо конфликт после свистка — в нашей ситуации не лучшее решение, но порой мы такое наблюдаем. Ребята знают, что дисциплина — это тот инструмент, который помог нам дойти до финала: мы имели меньше всех удалений в первых трёх раундах. Не стоит откладывать этот инструмент на полку. Мы вполне способны контролировать свои эмоции.
Мы проиграли третьи матчи во всех предыдущих сериях. И каждый раз дело заканчивалось в нашу пользу. Счёт на табло 2:7, но по игре мы не заслуживали таких цифр. Мы по-прежнему уверены в себе и в понедельник будем в полном порядке», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Берюбе ошибся в статистике результатов своей команды. «Сент-Луис» победил в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Даллас Старз» (4:3).
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