«Салават Юлаев» заключил контракт с Никитой Сошниковым

«Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с форвардом Никитой Сошниковым, права на которого клуб получил после обмена со СКА, отдав взамен права на форварда Владимира Ткачёва, информирует официальный сайт КХЛ. Ранее об этом обмене сообщал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сошников несколько раз оказывался в лазарете. За основную команду «Сент-Луиса» Сошников провёл пять игр, не сумев записать на свой счёт ни одного очка, при показателе полезности "-1". Среднее игровое время нападающего составляло около семи минут. В 11 играх за фарм-клуб на счету Сошникова 6 (3+3) баллов при показателе полезности "+1".

В сезоне-2018/19 23-летний Ткачёв забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2».