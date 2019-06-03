38-летний Тони Мортенссон продолжит играть за клуб из второй шведской лиги

38-летний нападающий Тони Мортенссон продолжит играть за команду из второй шведской лиги (Allsvenskan) «Альмтуна», сообщает пресс-служба клуба. Стороны заключили новый контракт на один год.

В минувшем сезоне Мортенссон забросил 21 шайбу и сделал 31 результативную передачу в 52 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-4» и набрав 26 штрафных минут. В 10 играх раунда за выживание Тони отметился 17 (3+14) очками при полезности «+5» и двух штрафных минутах. Также он был ассистентом капитана.

Ранее Тони провёл шесть сезонов в Континентальной хоккейной лиге. Один год отыграл за казанский «Ак Барс» и пять лет — за петербургский СКА. В составе обеих команд швед по разу завоёвывал Кубок Гагарина.