Курносов: Сошников добавит «Салавату» жёсткости, ему нужно перезагрузить карьеру

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал обмен со СКА, в результате которого уфимский клуб получил права на Никиту Сошникова, а к «армейцам» перешли права на Владимира Ткачёва.

«Мы общались с агентом Ткачёва и Бурдасова. Нам отвечали, что ближайший год оба хоккеиста проведут в НХЛ. Бурдасов – неограниченно свободный агент. Он провёл два неплохих сезона в «Салавате», хочу сказать Антону спасибо. Мы открыты для диалога. Если что-то не получится в НХЛ, то мы готовы сесть за стол переговоров. Ткачёв – ограниченно свободный агент. Он тоже собирается в НХЛ.



Когда появилась возможность совершить обмен правами со СКА – Владимира Ткачёва на Никиту Сошникова – мы согласились. Сошников выступал в Северной Америке. Это крайний нападающий, который добавит команде жёсткости. Ему нужно перезагрузить карьеру», — сказал Курносов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Салават Юлаев» заключил контракт с Никитой Сошниковым