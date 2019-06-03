Курносов: Маннинен — большой снайпер, в хоккее не всё зависит от габаритов

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал заключение контракта с Сакари Манниненом.
«Не смущают ли его не самые выдающиеся физические данные? В последнее время в хоккее идёт такая тенденция, что не всё зависит от габаритов. У нас было несколько кандидатов на эту позицию. На национальность мы не смотрели. Мы почти месяц вели переговоры со шведом Юханом Ларссоном из «Баффало», но не смогли договориться. В результате решили сделать выбор в пользу Маннинена, имеющего опыт игры в КХЛ. Прошлый год он замечательно провёл в «Йокерите», набрав 48 очков при показателе полезности «+15».
Кемппайнен забрасывал много важных шайб, но периодически мы сталкивались с тем, что по ходу сезона Йоонасу не хватало завершающего броска. Сакари – большой снайпер, умеет завершать атаки, играть в комбинационный хоккей. Все финны в нашей команде приживались», — сказал Курносов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 3 июня 2019
-
15:00
-
14:35
-
14:01
-
13:45
-
13:11
-
13:01
-
12:33
-
12:30
-
12:05
-
11:50
-
11:26
-
11:15
-
10:56
-
10:31
-
10:15
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
08:33
-
08:15
-
08:00
-
07:15
-
04:54
-
03:57
- 2 июня 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
22:42
-
21:52
-
21:41
-
20:54
-
20:34
-
19:54
-
19:41
-
18:58