Курносов: Маннинен — большой снайпер, в хоккее не всё зависит от габаритов

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал заключение контракта с Сакари Манниненом.

«Не смущают ли его не самые выдающиеся физические данные? В последнее время в хоккее идёт такая тенденция, что не всё зависит от габаритов. У нас было несколько кандидатов на эту позицию. На национальность мы не смотрели. Мы почти месяц вели переговоры со шведом Юханом Ларссоном из «Баффало», но не смогли договориться. В результате решили сделать выбор в пользу Маннинена, имеющего опыт игры в КХЛ. Прошлый год он замечательно провёл в «Йокерите», набрав 48 очков при показателе полезности «+15».

Кемппайнен забрасывал много важных шайб, но периодически мы сталкивались с тем, что по ходу сезона Йоонасу не хватало завершающего броска. Сакари – большой снайпер, умеет завершать атаки, играть в комбинационный хоккей. Все финны в нашей команде приживались», — сказал Курносов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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