Ждахин: чем больше команд участвует в ВХЛ, тем лучше. География расширяется

Главный тренер усть-каменогорского «Торпедо» Алексей Ждахин поделился мнением об увеличении числа участников Высшей хоккейной лиги.
«Чем больше команд участвует в нашем чемпионате, тем лучше. Значит, хоккей будет популяризироваться, география Высшей хоккейной лиги расширяется. И это радует.
Думаю, что вопрос участия «Номада» в ВХЛ напрашивался давно, так как без этого вертикаль «Барыса» была неполной. Это важно и для подготовки игроков для сборной Казахстана. Тем более что сборная Казахстана пробилась в топ-дивизион.
Когда покидал «Торпедо», то было чувство неудовлетворённости, а сейчас надеюсь, что всё наладится и будет хорошо. Почему-то у меня было ощущение, что рано или поздно вернусь в Уст-Каменогорск. Поэтому долго не раздумывал», — цитирует Ждахина официальный сайт клуба.
- 3 июня 2019
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
15:51
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:01
-
13:45
-
13:11
-
13:01
-
12:33
-
12:30
-
12:05
-
11:50
-
11:26
-
11:15
-
10:56
-
10:31
-
10:15
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
08:33
-
08:15
-
08:00
-
07:15
-
04:54
-
03:57
- 2 июня 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
22:42
-
21:52
-
21:41