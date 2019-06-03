Ждахин: чем больше команд участвует в ВХЛ, тем лучше. География расширяется

Главный тренер усть-каменогорского «Торпедо» Алексей Ждахин поделился мнением об увеличении числа участников Высшей хоккейной лиги.

«Чем больше команд участвует в нашем чемпионате, тем лучше. Значит, хоккей будет популяризироваться, география Высшей хоккейной лиги расширяется. И это радует.

Думаю, что вопрос участия «Номада» в ВХЛ напрашивался давно, так как без этого вертикаль «Барыса» была неполной. Это важно и для подготовки игроков для сборной Казахстана. Тем более что сборная Казахстана пробилась в топ-дивизион.

Когда покидал «Торпедо», то было чувство неудовлетворённости, а сейчас надеюсь, что всё наладится и будет хорошо. Почему-то у меня было ощущение, что рано или поздно вернусь в Уст-Каменогорск. Поэтому долго не раздумывал», — цитирует Ждахина официальный сайт клуба.