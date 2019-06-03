Фетисов — Кавказу: хватит вам бороться с утра до вечера. Пора играть в хоккей

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслав Фетисов порассуждал на тему развития хоккея на Северном Кавказе.

«Несколько месяцев продвигаем идею развития хоккея на Северном Кавказе. Хватит вам бороться с утра до вечера, я думаю, что пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе. Я считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально.

Я точно знаю, что пацаны через 10 лет будут конкурировать с мировыми звездами. Характер есть, физически достаточно подготовлены, коллективное мышление надо развивать, а хоккей этому быстро учит. Мне кажется, если мы с вашей поддержкой сможем убедить правительство, что это сегодня важнейшее направление, то это будет интересно для формирования нового облика Северного Кавказа», — цитирует Фетисова ТАСС.