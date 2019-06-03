Моуринью — о работе в России: отличный опыт, кроме «танцев» на льду в Балашихе

Известный португальский тренер Жозе Моуринью, подводя итоги сотрудничества с RT, прокомментировал падение во время символического вбрасывания на льду арены в подмосковной Балашихе на матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – СКА. Игра состоялась 4 февраля 2019 года и завершилась победой команды Боба Хартли со счётом 2:0.
«Мне не понравились в ходе работы с RT разве что «танцы» на льду в Балашихе. В целом это был отличный опыт. Я был очень рад почувствовать себя по другую сторону. Старался быть максимально открытым. Буду очень скучать по людям. Кто знает, возможно, в будущем ещё доведётся поработать вместе», — цитирует Моуринью RT.
Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». Португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.
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