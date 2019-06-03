«Рубин» обменял голкипера Игоря Тяло в московское «Динамо»
Тюменский «Рубин» обменял голкипера Игоря Тяло в московское «Динамо», информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 21-летний вратарь одержал 12 побед в 21 матче регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 1,83 шайбы и отражая 93,8% бросков. В плей-офф Тяло участия не принимал.
За карьеру в ВХЛ Игорь также защищал ворота «Чэн Тоу» в сезоне-2017/18 и числился в составе «Спутника» в сезоне-2014/15. В общей сложности на счету российского вратаря 18 побед в 50 играх при коэффициенте надёжности 2,39 и 92,2% отражённых бросков.
В следующем сезоне фарм-клуб московского «Динамо» в ВХЛ будет базироваться в Твери. В прошедшем сезоне фарм-клубом «Динамо» был воронежский «Буран».
Экс-нападающий «Сибири» Павел Ткаченко продолжит карьеру в московском «Динамо»
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