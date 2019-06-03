Крейчи: «Бостон» хорошо знает, как «Сент-Луис» отвечает на поражения

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1-2). Четвёртый матч финального противостояния НХЛ состоится 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.



«Мы очень хорошо знаем, что они умеют отвечать на поражения. Мы знаем, что должны сыграть лучше в понедельник. Но для нас тоже важно сделать поправки, будь то после победы или поражения. У нас была отличная видеосессия сегодня. Уверен, что завтра будет ещё одна. Главное, выйти на лед и реализовать все то, что обсуждалось», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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«Хара просто замучил Тарасенко». Дон Черри в восторге от гиганта «Брюинз» «Бостон» хорош, но «Сент-Луис» уже доказал свою живучесть.