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Крейчи: «Бостон» хорошо знает, как «Сент-Луис» отвечает на поражения

Крейчи: «Бостон» хорошо знает, как «Сент-Луис» отвечает на поражения
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1-2). Четвёртый матч финального противостояния НХЛ состоится 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

«Мы очень хорошо знаем, что они умеют отвечать на поражения. Мы знаем, что должны сыграть лучше в понедельник. Но для нас тоже важно сделать поправки, будь то после победы или поражения. У нас была отличная видеосессия сегодня. Уверен, что завтра будет ещё одна. Главное, выйти на лед и реализовать все то, что обсуждалось», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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