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Источник: Тейлор Холл не хочет продлевать контракт с «Нью-Джерси»

Источник: Тейлор Холл не хочет продлевать контракт с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Тейлор Холл не планирует продлевать контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», информирует издание The Fourth Period. Напомним, у 27-летнего хоккеиста остался один год по действующему соглашению с «дьяволами» с зарплатой в $ 6 млн за сезон.

Напомним, в прошедшем сезоне Холл провёл только 33 матча из-за травмы. Нападающему пришлось 1 марта перенести артроскопическую операцию на левом колене, свой последний матч он провёл 22 декабря. Всего в сезоне-2018/19 Холл записал на свой счёт 37 (11+26) баллов при показателе полезности «-6» и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 19 с половиной минут за встречу.

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