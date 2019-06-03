Карло: Маршан — классный парень с любой стороны, хоть и забирается в головы
Защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брэндон Карло поделился мнением о своём партнёре по команде, нападающем Брэде Маршане. Напомним, четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Бостоном» и «Сент-Луис Блюз» состоится завтра, 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск. «Бостон» лидирует со счётом 2-1.
«Марчи — классный парень, с какой стороны ни посмотри. Понятно, что с ним случаются моменты, когда он забирается соперникам в головы. Но вы сами видели, как в течение плей-офф он был собран и настроен. А его лидерские качества очевидны всем. Конечно, играй он в другой команде, он бы мне однозначно был не по душе. Но уж таким человеком он является», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
- 3 июня 2019
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