«Локомотив» выменял Сидорова из «Ак Барса» на Гизатуллина и права на Викстранда

Хоккейные клубы «Локомотив» и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого в Ярославль вернулся защитник Михаил Сидоров, имеющий контракт до окончания сезона-2019/20. В Казань отправился нападающий Данил Гизатуллин, а также права на шведского защитника Микаэля Викстранда («Ферьестад», SHL).



21-летний Сидоров родился в Ярославле и является воспитанником хоккейной школы «Локомотива». В 2018 году вместе с «Ак Барсом» молодой хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ набрал 15 (2+13) очков в 132 матчах при показателе полезности «+10» и 34 минутах штрафа. Силовые приёмы — 46, блокированные броски — 34, заработал на себе удаления 9 раз.



В активе 19-летнего Гизатуллина нет матчей в КХЛ, сезон-2018/19 он провёл в МХЛ.

СКА понёс серьёзные потери. Селекция клубов КХЛ на Западе Питер лишился многих лидеров, ЦСКА продлил капитана, а у «Локомотива» мощные легионеры.