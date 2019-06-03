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Андронов: надеюсь, наш со Слепышевым трофей будет подспорьем для молодых в Пензе

Андронов: надеюсь, наш со Слепышевым трофей будет подспорьем для молодых в Пензе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал свой визит вместе с Антоном Слепышевым в родную Пензу.

«Спасибо, что все пришли сюда, это в очередной раз показывает, что для нашего города, для нашей области хоккей всё-таки что-то значит, и очень надеюсь, что этот трофей будет подспорьем для молодых ребят, чтобы двигаться вперёд и добиваться успеха», — цитирует Сергея Андронова РИА «ПензаСМИ».

Ранее стало известно, что капитан московского клуба Андронов подписал новый контракт, рассчитанный на три сезона.

В сезоне-2018/19 ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальном матче подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).

Антон Слепышев и Сергей Андронов привезли Кубок Гагарина в Пензу
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