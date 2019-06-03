Макэвой: на выезде «Бостону» даже легче получать удовольствие
Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-1). Четвёртый матч финального противостояния НХЛ состоится завтра, 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
«Мы стараемся ничего не менять в своей игре в зависимости от того, выступаем на выезде или дома. Это одно из требований к нам: начиная со стартового вбрасывания, мы играем в полную силу. Возможно, на выезде нам даже несколько проще сосредоточиться, потому что меньше отвлекающих факторов. Или давления. Мы можем просто выйти и получать удовольствие», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли
- 3 июня 2019
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