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Борна Рендулич перешёл из «Витязя» в «Мангейм»

Борна Рендулич перешёл из «Витязя» в «Мангейм»
Хоккей / КХЛ 0

Хорватский нападающий Борна Рендулич перешёл из подмосковного «Витязя» в клуб немецкой лиги «Адлер Мангейм», информирует Complete Hockey News. 27-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.

Рендулич защищал цвета подмосковной команды на протяжении полутора лет. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 нападающий принял участие в 59 встречах, записав в актив 23 (13+10) балла при показателе полезности «–5» и 75 минутах штрафного времени. В среднем Рендулич проводил на площадке около 16 минут за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина хоккеист отметился одной заброшенной шайбой.

Напомним, «Витязь» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, не сумев выиграть ни одного матча у ЦСКА (0-4).

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