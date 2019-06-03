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Ахокас: сложно сказать, кто через пять лет будет лучшим в паре Хьюза и Какко

Ахокас: сложно сказать, кто через пять лет будет лучшим в паре Хьюза и Какко
Хоккей / НХЛ 0

Известный финский тренер Юсси Ахокас поделился мнением об игре фаворитов грядущего драфта НХЛ Джеке Хьюзе и Каапо Какко.

«Какко очень хорошо играл в углах против ребят из НХЛ на чемпионате мира. Произвёл очень хорошее впечатление. Сейчас сложно сказать, кто будет лучше через пять лет — Какко или Джек Хьюз. Но я думаю, что они оба будут на виду в НХЛ», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Рейтинг драфта по версии TSN

1. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»)
2. Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»)
3. Боуэн Байрэм («Чикаго Блэкхоукс»)
4. Кирби Дач («Колорадо Эвеланш»)
5. Коул Кофилд («Лос-Анджелес Кингз»)
6. Дилан Козенс («Детройт Ред Уингз»)
7. Мэттью Болди («Баффало Сэйбрз»)
8. Тревор Зеграс («Эдмонтон Ойлерз»)
9. Алекс Теркотт («Анахайм Дакс»)
10. Филип Броберг («Ванкувер Кэнакс»)

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