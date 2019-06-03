Ахокас: сложно сказать, кто через пять лет будет лучшим в паре Хьюза и Какко

Известный финский тренер Юсси Ахокас поделился мнением об игре фаворитов грядущего драфта НХЛ Джеке Хьюзе и Каапо Какко.



«Какко очень хорошо играл в углах против ребят из НХЛ на чемпионате мира. Произвёл очень хорошее впечатление. Сейчас сложно сказать, кто будет лучше через пять лет — Какко или Джек Хьюз. Но я думаю, что они оба будут на виду в НХЛ», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Рейтинг драфта по версии TSN



1. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»)

2. Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»)

3. Боуэн Байрэм («Чикаго Блэкхоукс»)

4. Кирби Дач («Колорадо Эвеланш»)

5. Коул Кофилд («Лос-Анджелес Кингз»)

6. Дилан Козенс («Детройт Ред Уингз»)

7. Мэттью Болди («Баффало Сэйбрз»)

8. Тревор Зеграс («Эдмонтон Ойлерз»)

9. Алекс Теркотт («Анахайм Дакс»)

10. Филип Броберг («Ванкувер Кэнакс»)

Хьюз: я — лучший игрок грядущего драфта, лучший хоккеист в своём возрасте