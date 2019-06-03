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Хара: «Бостон» провёл слишком много матчей, чтобы вносить серьёзные изменения

Хара: «Бостон» провёл слишком много матчей, чтобы вносить серьёзные изменения
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-1). 42-летний ветеран подчеркнул, что его команде уже поздно пытаться внести серьёзные изменения в своей хоккей.

Четвёртый матч финального противостояния НХЛ состоится завтра, 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

«Мы провели уже слишком много матчей, чтобы вносить сколько-нибудь серьёзные изменения. В следующей игре мы выйдем на лёд и снова отдадим всё, что у нас есть. По-другому в это время года быть не может», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли

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