Шенн — о 2:7: на самом деле мы неплохо смотрелись в равных составах
Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1-2) и вспомнил неудачный для «блюзменов» третий матч серии (2:7). Четвёртый матч финального противостояния НХЛ состоится завтра, 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.
«В третьем матче серии с „Бостоном“ мы чувствовали энергию трибун и ощущали, что первые 10 минут игры проходят под нашу диктовку. На самом деле мы и после этого неплохо смотрелись при игре „пять на пять“, так что главная наша задача — избегать удалений», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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- 3 июня 2019
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