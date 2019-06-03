Василевский: у Кучерова будто мозг вратаря, он очень сосредоточен

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о своей высокой подвижности.
«У кого из хоккеистов НХЛ лучший бросок? Да у всех на самом деле. Все ребята подготовленные, все лучшие. Кто ни бросит — любой может забить. Ну, скажем, Александр Овечкин. Это стандартный ответ. Саша бросает очень хорошо, поверьте. Я это проверил на себе.
Как мне удаётся быть таким подвижным? Даже не знаю. Выкладываюсь на тренировках, наверное. Делаю всё, как в игре. Я очень большое внимание уделяю растяжке. Могу по полчаса или часу тянуться. До тренировки, после. Это неотъемлемая часть моей подготовки. Может, из-за растяжки я такой мобильный?
Со своими ребятами Кучеров — очень открытый, отзывчивый, весёлый парень. С теми, кому он доверяет: со мной, с Михаилом Сергачёвым, ещё с несколькими ребятами. А так, он особо не подпускает к себе новых людей. У него будто мозг вратаря. Не то чтобы он зациклен на себе, но очень сосредоточен», — приводит слова Василевского «Матч ТВ».
- 3 июня 2019
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