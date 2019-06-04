Тарасенко забросил 10-ю шайбу в плей-офф в четвёртом матче финала Кубка Стэнли
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в первом периоде четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». После броска россиянина на 16-й минуте «Сент-Луис» вышел вперёд — 2:1. Это 11-я шайба Тарасенко в нынешнем розыгрыше, и он вышел на третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра. В списке бомбардиров 27-летний россиянин поднялся на шестое место.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луис Блюз»
Ранее Тарасенко забросил по одной шайбе в первых двух матчах серии с «Брюинз», остановившись в одном шаге от клубного рекорда по количеству матчей подряд с забитыми с шайбами в ПО.
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