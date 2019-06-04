Дубль О'Райлли помог «Сент-Луису» обыграть «Бостон», счёт в серии 2-2

В четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2 (2:1; 0:1; 2:0).

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который в этой встрече оформил дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.

Видео гола О'Райлли можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 14 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой при показателе полезности «-1». Иван Барбашёв совершил 9 силовых приёмов.

Счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня, начало – в 3:00 мск.