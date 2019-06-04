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Дубль О'Райлли помог «Сент-Луису» обыграть «Бостон», счёт в серии 2-2

Дубль О'Райлли помог «Сент-Луису» обыграть «Бостон», счёт в серии 2-2
Хоккей / НХЛ 0

В четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2 (2:1; 0:1; 2:0).

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который в этой встрече оформил дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.

Видео гола О'Райлли можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 14 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой при показателе полезности «-1». Иван Барбашёв совершил 9 силовых приёмов.

Счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня, начало – в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 4-й матч
04 июня 2019, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 2
2:1, 0:1, 2:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – О'Райлли (Сэнфорд, Данн) – 00:43 (5x5), 1:1 – Койл (Хара) – 13:14 (5x5), 2:1 – Тарасенко (Пьетранджело, Шенн) – 15:30 (5x5), 2:2 – Карло (Бержерон, Маршан) – 34:19 (4x5), 3:2 – О'Райлли (Пьетранджело, Гуннарссон) – 50:38 (5x5), 4:2 – Шенн – 58:31 (en)
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