«Виннипег» обменял Хейза в «Филадельфию» на выбор пятого раунда драфта

Клубы Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» и «Филадельфия Флайерз» совершили обмен, информирует официальный сайт НХЛ. Состав «Флайерз» пополнил нападающий Кевин Хейз, а «Джетс» получили выбор в пятом раунде драфта-2019.
Напомним, Хейз был обменян в «Виннипег» 25 февраля из «Нью-Йорк Рейнджерс» на форварда Брэндона Лемье, выбор в первом раунде драфта-2019 и условный выбор на драфте-2022.
27-летний нападающий, который 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом, принял участие в 81 матче минувшего регулярного чемпионата, сумев записать в актив 68 (24+44) балла при показателе полезности «-2» и 12 минутах штрафного времени.
В шести встречах плей-офф Хейз набрал 3 (2+1) очка. «Джетс» со счётом 2-4 проиграли «Сент-Луис Блюз» в серии первого раунда Западной конференции.
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