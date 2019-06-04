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Шварц: не хотели предоставлять «Бостону» шанс закончить всё дома

Шварц: не хотели предоставлять «Бостону» шанс закончить всё дома
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц прокомментировал победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2).

«Важнейшая победа. Мы не хотели предоставлять им шанс закончить всё дома. Четвёртый матч имеет важное значение в любой серии, мы очень хотели добиться результата сегодня. И нам удалось показать хорошую командную игру. Мы играли отчаянно и неумолимо», — цитирует Шварца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который в этой встрече оформил дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.

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