Давыдов: маленький лёд упрощает игру и даёт преимущества «дуборезам»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о решении ИИХФ проводить чемпионаты мира с 2020 года на маленьких площадках.

«Для меня загадка, как европейские Федерации и в частности российские хоккейные власти позволили президенту ИИХФ Рене Фазелю спеть свою лебединую песню и сделать большой подарок североамериканцам. Имею в виду то, что, начиная с чемпионата мира 2020 года, все турниры будут проходить на маленьких площадках.

На самом деле это решение всё переворачивает с ног на голову. Теперь игроки КХЛ и большинства других европейских лиг оказываются в шкуре энхаэловцев и будут долго адаптироваться на мировых первенствах. А представители НХЛ, наоборот, начнут себя чувствовать на этих турнирах, как у себя дома. Считаю, допущена большая ошибка.

Маленький лёд нивелирует разницу в классе, упрощает игру, даёт дополнительные преимущества «дуборезам». Вы посмотрите на НХЛ, где всё чаще говорят о необходимости увеличения площадок. И где уже в первых-вторых раундах плей-офф вылетают самые техничные и комбинационные команды, а до финала доходят простоватые «Сент-Луис» и «Бостон», в которых нет суперзвёзд.



Вы видели в Братиславе овертайм «три на три» в матче Россия — Чехия? Это был праздник комбинационного хоккея, когда на большом и чистом льду такие мастера, как Гусев или Кучеров рисовали свои комбинации. Получил огромное эстетическое удовольствие от такой игры и словно вернулся в славное прошлое нашего хоккея.



И вот Фазель вдруг делает шаг в прямо противоположном направлении. Считаю, такие судьбоносные решения должны приниматься на референдуме европейских федераций. Ещё не поздно одуматься и всё изменить", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.