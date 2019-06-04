Давыдов: маленький лёд упрощает игру и даёт преимущества «дуборезам»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о решении ИИХФ проводить чемпионаты мира с 2020 года на маленьких площадках.
«Для меня загадка, как европейские Федерации и в частности российские хоккейные власти позволили президенту ИИХФ Рене Фазелю спеть свою лебединую песню и сделать большой подарок североамериканцам. Имею в виду то, что, начиная с чемпионата мира 2020 года, все турниры будут проходить на маленьких площадках.
На самом деле это решение всё переворачивает с ног на голову. Теперь игроки КХЛ и большинства других европейских лиг оказываются в шкуре энхаэловцев и будут долго адаптироваться на мировых первенствах. А представители НХЛ, наоборот, начнут себя чувствовать на этих турнирах, как у себя дома. Считаю, допущена большая ошибка.
Маленький лёд нивелирует разницу в классе, упрощает игру, даёт дополнительные преимущества «дуборезам». Вы посмотрите на НХЛ, где всё чаще говорят о необходимости увеличения площадок. И где уже в первых-вторых раундах плей-офф вылетают самые техничные и комбинационные команды, а до финала доходят простоватые «Сент-Луис» и «Бостон», в которых нет суперзвёзд.
Вы видели в Братиславе овертайм «три на три» в матче Россия — Чехия? Это был праздник комбинационного хоккея, когда на большом и чистом льду такие мастера, как Гусев или Кучеров рисовали свои комбинации. Получил огромное эстетическое удовольствие от такой игры и словно вернулся в славное прошлое нашего хоккея.
И вот Фазель вдруг делает шаг в прямо противоположном направлении. Считаю, такие судьбоносные решения должны приниматься на референдуме европейских федераций. Ещё не поздно одуматься и всё изменить", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
- 4 июня 2019
-
10:12
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:53
-
08:34
-
08:20
-
08:12
-
07:24
-
06:08
-
04:25
- 3 июня 2019
-
23:59
-
23:24
-
22:54
-
22:18
-
21:35
-
21:02
-
20:40
-
20:12
-
19:55
-
19:36
-
19:09
-
18:58
-
18:30
-
18:18
-
17:55
-
17:46
-
17:19
-
16:50
-
16:34
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
15:51