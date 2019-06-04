11-й гол Тарасенко в плей-офф — в обзоре четвёртого матча финала Кубка Стэнли

В четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).
Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который в этой встрече оформил дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.
Видеообзор самых ярких моментов также доступен на «Чемпионате».
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 14 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой при показателе полезности «-1». Иван Барбашёв совершил 9 силовых приёмов.
Счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня, начало – в 3:00 мск.
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