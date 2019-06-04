Сошников: у меня ещё есть желание вернуться за океан

Нападающий Никита Сошников прокомментировал переход из «Сент-Луис Блюз» в «Салават Юлаев».



«Разговор с Николаем Леонидовичем был. Он сказал, что надеется на меня и надо выходить на лидерские роли в команде. Но конкуренцию никто не отменял, всё будет зависеть от меня. У меня есть ещё желание вернуться за океан.



Самочувствие отличное, уже давно готовлюсь к сезону, меня ничего не беспокоит. Психологически готов, мне есть что доказывать, настроение боевое. Индивидуальная цель – как можно быстрее перестроиться к большим площадкам, поскорее влиться в команду, потому что в прошлом сезоне «Салават Юлаев» показал хороший результат.



Хочется помочь команде что-то серьёзное выиграть, это моя основная цель. Главное — оставаться здоровым, не получать травм, и всё будет хорошо», — цитирует Сошникова официальный сайт уфимского клуба.

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