Агент Холла — о нежелании Тейлора оставаться в «Нью-Джерси»: это фикция

Агент нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлора Холла Даррен Феррис прокомментировал ход переговоров по заключению нового контракта.
«Я в контакте с генеральным менеджером „Дэвилз“ Рэем Шеро, мы постоянно общаемся, но из уважения к процессу переговоров я не могу сообщить вам их детали. Хоккеист примет соответствующее решение в свое время, острой необходимости торопиться нет. Идут переговоры.
3 июня появилась информация, что Тейлор не хочет заключать новый контракт? Я не буду говорить об этом, потому что это фикция. Я не собираюсь отвечать на такие вопросы из уважения к переговорам, которые сейчас проходят", — цитирует Ферриса официальный сайт НХЛ.
В прошедшем сезоне Холл провёл только 33 матча из-за травмы. Нападающему пришлось 1 марта перенести артроскопическую операцию на левом колене, свой последний матч он провёл 22 декабря. Всего в сезоне-2018/19 Холл записал на свой счёт 37 (11+26) баллов при показателе полезности «-6» и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 19 с половиной минут за встречу.
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