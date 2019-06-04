Федерко: боже мой, неужели на арене «Сент-Луиса» может быть ещё громче?

Легендарный в прошлом нападающий «Сент-Луис Блюз» Берни Федерко поделился впечатлениями от победы «музыкантов» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2).
«Боже мой, неужели на нашей арене может быть ещё громче, чем сегодня? Думаю, в воскресенье мы это увидим. Да и снаружи, уверен, будет вдвое больше народу. Что бы ни случилось — мы точно знаем, что на матч № 6 Кубок Стэнли уже точно сюда привезут. Все эти люди уже приходили сюда в субботу, надеясь на сегодняшний результат. Но сегодня мы увидели то, что наблюдали на протяжении всего сезона: чем суровее трудности, тем лучше эти парни на них реагируют.
Сегодня они снова нашли путь к победе, хотя большинство, думаю, уже готовы были списать их со счетов. Но они провели просто отличный матч, здорово действовали на форчеке и вообще сыграли в свой хоккей. А сумасшедшую поддержку, которую они получили от болельщиков, вы и сами видели», — цитирует Федерко официальный сайт НХЛ.
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