Стал известен календарь Кубка мэра Москвы 2019 года

С 22 по 25 августа 2019 года в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоится 12-й Кубок мэра. В его розыгрыше традиционно примут участие «Спартак», «Динамо» (Москва), «Витязь» и ЦСКА.

Матчи ежегодного предсезонного турнира пройдут по расписанию, представленному на официальном сайте «Спартака»:

22 августа, четверг

15:00 (мск). «Динамо» — «Витязь»

19:00. Церемония открытия

19:15. ЦСКА — «Спартак»



24 августа, суббота

15:30. ЦСКА — «Витязь»

19:15. «Спартак» — «Динамо»



25 августа, воскресенье

15:30. «Спартак» — «Витязь»

19:15. «Динамо» – ЦСКА

В прошлом году победителем турнира стало московское «Динамо». В заключительный день турнира подопечные на тот момент Владимира Воробьёва переиграли ЦСКА.