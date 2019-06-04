Стал известен календарь Кубка мэра Москвы 2019 года
С 22 по 25 августа 2019 года в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоится 12-й Кубок мэра. В его розыгрыше традиционно примут участие «Спартак», «Динамо» (Москва), «Витязь» и ЦСКА.
Матчи ежегодного предсезонного турнира пройдут по расписанию, представленному на официальном сайте «Спартака»:
22 августа, четверг
15:00 (мск). «Динамо» — «Витязь»
19:00. Церемония открытия
19:15. ЦСКА — «Спартак»
24 августа, суббота
15:30. ЦСКА — «Витязь»
19:15. «Спартак» — «Динамо»
25 августа, воскресенье
15:30. «Спартак» — «Витязь»
19:15. «Динамо» – ЦСКА
В прошлом году победителем турнира стало московское «Динамо». В заключительный день турнира подопечные на тот момент Владимира Воробьёва переиграли ЦСКА.
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