Маннинен о финском «антихоккее»: единственное, что имеет значение, — кто победил

Нападающий сборной Финляндии Сакари Маннинен прокомментировал мнение, что финская команда показала на чемпионате мира не самую яркую игру.
«У нас было много игроков, о которых до этого никто не знал. Но мы показали, что у нас великолепная команда, а Марко был замечательным капитаном. Он отличный парень и заслужил стать героем. И правильно, что именно он был капитаном, он заслужил всё внимание прессы и всё хорошее, что с ним сейчас происходит. Вся команда чувствовала, что у нас есть шанс выиграть. С течением турнира мы становились всё лучше и сильнее и индивидуально, и как команда. Мы верили, что можем победить.
Было видно, как Марко Анттила радовался своим голам в плей-офф. Он думал только о команде и очень хотел победить. И мы это сделали. Наша победа кажется чудом на льду. Возможно, позже я осознаю, что мы сотворили. Пока что просто круто от того, что выиграл.
Говорят, Финляндия играет в антихоккей? У всех своё мнение. Хоккей — это хоккей, единственное, что имеет значение, — кто победил. Если ты выиграл турнир, остальное уже неважно. Мы чётко выполняли план на игру, поэтому и стали чемпионами. У нашей команды была внутренняя сила, она заключалась в коллективной работе. Каждый должен был отдаваться командной работе и пахать на льду, отдаваться целиком. Мы это сделали и победили. Мне нечего сказать критикам, у каждого своё мнение о хоккее, и это хорошо», — сказал Маннинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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