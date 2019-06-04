Маннинен: даже не знаю, сколько выпила сборная Финляндии после победы на ЧМ

Нападающий сборной Финляндии Сакари Маннинен поделился воспоминаниями от празднования победы на чемпионате мира.
«В первую ночь вообще не спали, а на второй день я уже устал, лёг часа в 2-3 ночи. Так что было два дня разгула и всё. Никогда раньше не видел такую огромную толпу, как в Хельсинки. Это был неповторимый и потрясающий праздник. Когда мы приземлились в Хельсинки, начался большой праздник, люди безумствовали. Улицы, по которым мы ехали, перекрыли, нас сопровождал полицейский эскорт. Я чувствовал себя президентом.
Мы знали, что эта победа очень важна для Финляндии, но когда приехали из Братиславы, не понимали, что происходит. Столько народу на улицах! К нашему приезду уже всё было готово – еда, сауна, места, куда мы должны были отправиться. Лучшего праздника и представить нельзя.
Был обычный рабочий день. Но людей всё равно пришло очень много, было круто. Наверное, кто-то прогулял работу, но главный праздник начался вечером, так что многие пришли после работы.
Даже не знаю, сколько мы выпили… Пили пиво, шампанское и всё остальное. Мы сломали кубок? Что сказать, вот так круто мы праздновали… Мне кажется, наши сервисмены его уже починили. Не знаю, что случилось, я в какой-то момент увидел, что он сломан, одна часть отвалилась», — сказал Маннинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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