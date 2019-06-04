О`Райлли: восхитительные чувства, «Сент-Луис» сыграл замечательно

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О`Райлли прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (4:2) в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли. Счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня, начало – в 3:00 мск.



«Восхитительные чувства. Сегодня мы сыграли намного лучше — с самого старта до финальной сирены, отвечали, когда соперник давил. Всё было здорово. Сегодня все сыграли замечательно. С каждой игрой мы становимся лучше. Крайне важно, что мы едем в Бостон при равном счёте в серии», — цитирует нападающего официальный сайт лиги.



О`Райлли отметился в матче дублем. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.

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