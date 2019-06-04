Бержерон: невозможно просто взять и заменить такого парня, как Хара
Нападающий хоккейного клуба «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:4, 2-2) и поделился мнением о травме защитника Здено Хары. Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня, начало – в 3:00 мск.
«Невозможно просто взять и заменить такого парня, как Зи. И непросто играть в пять защитников. Когда они установили форчек, а мы проводили так много времени в своей зоне, то игра в пять защитников сказывается», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
О`Райлли отметился в матче дублем. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.
Кэссиди: вероятно, Харе потребуется операция у стоматолога
Тарасенко не отдаёт Кубок Стэнли «Бостону»! В этой серии будет семь матчей
Досталось даже словацкому великану «мишек». Харе разбили лицо шайбой, но не думайте, что он не доиграл матч.
- 4 июня 2019
-
14:58
-
14:21
-
14:00
-
13:42
-
13:11
-
13:05
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:15
-
11:58
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
10:31
-
10:12
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:53
-
08:34
-
08:20
-
08:12
-
07:24
-
06:08
-
04:25
- 3 июня 2019
-
23:59
-
23:24
-
22:54
-
22:18
-
21:35
-
21:02
-
20:40
-
20:12
Партнерский контент