Бержерон: невозможно просто взять и заменить такого парня, как Хара

Нападающий хоккейного клуба «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:4, 2-2) и поделился мнением о травме защитника Здено Хары. Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня, начало – в 3:00 мск.



«Невозможно просто взять и заменить такого парня, как Зи. И непросто играть в пять защитников. Когда они установили форчек, а мы проводили так много времени в своей зоне, то игра в пять защитников сказывается», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



О`Райлли отметился в матче дублем. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.

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