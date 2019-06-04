Д. Хьюз — о финале Кубка Стэнли: стою в метре от стекла, хочу там оказаться

Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился впечатлениями от игры финала Кубка Стэнли между «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз». Молодые игроки посетили финал в рамках программы перед церемонией драфта.



«Я так часто видел, как они играют, и сейчас я в метре от стекла, но они в финале Кубка Стэнли. Я вижу их совсем рядом. Это здорово. Надеюсь, что смогу однажды оказаться на их месте», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



НХЛ организует подобное мероприятие в 27-й раз подряд, чтобы представить новое поколение журналистам, познакомить ребят с атмосферой главного события сезона и вдохновить их перед драфтом.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

