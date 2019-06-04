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Раск: «Сент-Луис» был более отчаянной командой, чем «Бостон»

Раск: «Сент-Луис» был более отчаянной командой, чем «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь«Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:4, 2-2). Следующий матч состоится в Бостоне 7 июня, начало – в 3:00 мск.

«Они были отчаянной командой. Вероятно, более отчаянной, чем мы в этот вечер.

Травма Хары? Никогда не радостно терять защитника на любом отрезке. Он огромная часть нашего оборонительного костяка, один из лидеров команды», — приводит слова Раска официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Форвард «Сент-Луис» Райан О`Райлли отметился в матче дублем. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.

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