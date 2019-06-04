Защитник системы «Детройта» Шулак перешёл в «Северсталь»

Череповецкая «Северсталь» подписала контракт с чешским защитником Либором Шулаком, информирует официальный сайт команды. 25-летний хоккеист переезжает в Череповец из системы клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз».



Сезон-2018/19 Шулак провёл в Американской хоккейной лиге, защищая цвета фарм-клуба «Гранд Рапидс». В регулярном чемпионате защитник принял участие в 61 встрече, записав на свой счёт 15 (6+9) баллов при показателе полезности "-7" и 42 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник сыграл в четырёх играх, отметившись двумя результативными передачами.



Напомним, в прошедшем сезоне «Северсталь» не сумела попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, заняв 10-е место в Западной конференции.

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